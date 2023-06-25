Серіал Бріджертони від Netflix є один із найпопулярніших серіалів на сьогодні – сюжет, актори та рівень постановки підкуповують не лише поціновувачів історичних кіно та серіалів, а й драм.

І поки продовження серіалу здається нам далеким від релізу, на Факти ICTV розкажуть усе, що потрібно знати про 3-й сезон Бріджертонів.

Про що буде 3-й сезон Бріджертонів

У новому сезоні Пенелопа шукатиме чоловіка, який її забезпечить. Воднчас вона вестиме подвійне життя як леді Вістлдаун, уникнувши впливу матері та сестер. Однак така ідея приречена на провал.

Колін Бріджертон намагатиметься повернути довіру Пенелопи після поганих слів про неї – він допомагатиме їй знайти чоловіка, але водночас бажатиме бути їй не тільки другом.

Шоуранер сезону Джесс Браунелл заявила, що акцент серій буде на Пенелопі та Коліні. Також глядачі дізнаються, чи зможуть повернути дружбу Елоїза і леді Вістлдаун.

Бріджертони – актори 3-го сезону

В акторському складі будуть як уже відомі актори, так і нові:

Нікола Колфман;

Люк Ньютон;

Анна Додд;

Чаритра Чандран;

Люк Томпсон;

Клаудія Джессі;

Деніел Френсіс;

Джеймс Фун;

Ганна Нью;

Симон Ешлі,

Сем Філіпс.

Бріджертони – трейлер і перше фото 3-го сезону

Netflix поки що не тішить фанатів трейлером, який дасть змогу на мить зазирнути в історію. Однак стримінгова платформа офіційно заявила, що зйомки вже в процесі, показавши головних зірок третього сезону Бріджертонів.

Утім, Netflix дражнить фанатів красивими кадрами зі зйомок в Instagram.

Коли 3-й сезон Бріджертонів вийде на Netflix

Компанія ще не оголосила дату релізу, але фанати очікують побачити продовження у 2023 році. Стримінгова платформа випустила в травні спіннофф Королева Шарлотта, щоб скоротити період очікування.

Найоптимістичніший прогноз – це вихід 3-го сезону вже цієї осені. Утім, прем’єра попереднього сезону відбулася на Різдво (25 грудня).

Також нещодавно Netflix випадково злив у мережу дату виходу проєкту – це 14 грудня 2023 року.

Для тих, хто хоче подивитися цікавий серіал просто зараз, Факти ICTV підготували найкращі корейські проекти на Netflix, які точно варті вашої уваги.