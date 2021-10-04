Фільм Веном 2: Карнаж дебютував в кінотеатрах 30 вересня, і вже встиг встановити рекорд за касовими зборами в період пандемії. Всього за 4 дні кінострічці вдалося зібрати понад $90 млн.

За даними аналітиків, картина може стати однією з найкасовіших у 2021 році. Веном 2: Карнаж показали публіці тільки в кінотеатрах — відмова від прем’єри на стримінгових сервісах повинна посприяти успіху.

– Ми раді, що показ фільму в кінотеатрах посприяв рекордним показникам, – сказав голова Sony Том Ротман.

Веном 2: Карнаж перевершив рекорд іншого супергеройського фільму — Чорної вдови, яка за перші вихідні зібрала $80 млн. Однак картина з Йоганссон у головній ролі також заробила додаткові $60 на платформі Disney Plus. Інший блокбастер Шан-Чі та легенда десяти кілець за аналогічний період зміг зібрати $75 млн, а довгоочікуваний бойовик Форсаж 9 – $70 млн.

– Фільм в черговий раз довів важливість показу картин в кінотеатрах, – заявив президент Sony з внутрішнього розповсюдження реклами Адріан Сміт.

Успіх фільму Веном 2: Карнаж криється в аудиторії, якій була цікава картина – 62% глядачів були чоловіками, та 55% з них були молодші 25 років.

Нагадаємо, що над створенням фільму почали працювати ще у 2019 році, а його прем’єра була спочатку запланована на жовтень 2020 року. Marvel і Columbia Pictures довелося перенести дебют картини на жовтень цього року. Веном 2: Карнаж отримав змішані відгуки від критиків, але касові збори говорять про успіх.