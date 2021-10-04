Фильм Веном 2 дебютировал в кинотеатрах 30 сентября, и уже успел установить рекорд по кассовым сборам в период пандемии. Всего за 4 дня киноленте удалось собрать больше $90 млн.

По данным аналитиков, картина может стать одной из самых кассовых в 2021 году. Веном 2 показали публике только в кинотеатрах — отказ от премьеры на стриминговых сервисах должен поспособствовать успеху.

— Мы рады, что показ фильма в кинотеатрах поспособствовал рекордным показателям, — сказал председатель Sony Том Ротман.

Веном 2 превзошел рекорд другого супергеройского фильма — Черной вдовы, которая за первые выходные собрала $80 млн. Однако картина с Йоханссон в главной роли также заработала дополнительные $60 на платформе Disney Plus. Другой блокбастер Шан-Чи и легенда десяти колец за аналогичный период смог собрать $75 млн, а долгожданный боевик Форсаж 9 — $70 млн.

— Фильм в очередной раз доказал важность показа картин в кинотеатрах, — заявил президент Sony по внутреннему распространению рекламы Адриан Смит.

Успех фильма Веном 2 кроется в аудитории, которой была интересна картина — 62% зрителей были мужчинами и 55% из них были моложе 25 лет.

Напомним, что над созданием фильма начали работать еще в 2019 году, а его премьера были изначально запланирована на октябрь 2020 года. Marvel и Columbia Pictures пришлось перенести дебют картину на октябрь этого года. Веном 2 получил смешанные отзывы от критиков, но кассовые сборы говорят об успешности.