Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна прокоментувала те, що стане ведучою Євробачення 2023, яке відбудеться в Ліверпулі вже в травні. Співачка сказала, що для неї це велика честь.

Юля зазначила, що цього року всі ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить з Великою Британією.

– Мені водночас хвилююче, відповідально і радісно грати нову для себе роль. Але у мене є ви – моя підтримка. І я впевнена, що навіть під час війни, ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні, – зазначила Саніна.

Нагадаємо, про те, що Юлія Саніна стане ведучою Євробачення 2023 оголосили в Суспільному. Вона буде вести півфінали конкурсу і стане однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу.

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Кореспондентом буде Тімур Мірошниченко. Ведучий з’являтиметься у відеовставках у прямому ефірі та вестиме пряму трансляцію церемонії відкриття конкурсу. Йому складе компанію колега з Ліверпуля Сем Куек.