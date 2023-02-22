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Большая честь: Юлия Санина прокомментировала то, что станет ведущей Евровидения 2023

22 февраля 2023, 12:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Юлия Санина
Источник: Юлия Санина

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина прокомментировала то, что станет ведущей Евровидения 2023, которое состоится в Ливерпуле уже в мае. Певица сказала, что для нее это большая честь.

Юля отметила, что в этом году все мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией.

‒ Мне одновременно волнительно, ответственно и радостно играть новую для себя роль. Но у меня есть вы ‒ моя поддержка. И я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне, ‒ отметила Санина.

Напомним, о том, что Юлия Санина станет ведущей Евровидения 2023 объявили в Суспільному. Она будет вести полуфиналы конкурса и станет одной из четырех ведущих гранд-финала.

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Корреспондентом станет Тимур Мирошниченко. Ведущий будет появляться в видеовставках в прямом эфире и вести прямую трансляцию церемонии открытия конкурса. Ему составит компанию коллега из Ливерпуля Сэм Куэк.

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Евровидение Юлия Санина
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