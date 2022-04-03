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Ведущий Фактов ICTV написал песню о стойкости украинского народа

3 апреля 2022, 13:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Петр Демьянчук

Ведущий Фактов ICTV и участник информационного телевизионного марафона Петр Демьянчук написал песню о несокрушимости украинского народа. 

Сначала он напел ее дома под гитару, после чего с аранжировщиком Владом Музыченко и режиссером Анной Мисевич сделал полноценный клип. Своим творчеством Петр захотел поднять боевой дух наших защитников и всех украинцев, а также напомнить, что поражение России не за горами.

Напомним, что многие украинские звезды также поддерживают боевой дух нашей нации. К примеру, Андрей Данилко, известный под сценическим именем Верка Сердючка, заменил слова песни Dancing Lasha Tumbai на Russia goodbye.

Также музыкант Сергей Бабкин переделал известную песню Солдат, которую исполнял в составе группы 5’Nizza. Так, автор песен изменил хит под сегодняшние реалии на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля.

Почти все строчки пришлось изменить. Теперь это не антивоенная песня — ее слова призваны поддержать моральный дух украинцев, а также дать силы нашим защитникам на передовой.

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Теги
Війна в Україні , Песня
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