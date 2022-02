У фіналі 56-ї американської футбольної ліги Супербоул виступили реп та хіп-хоп виконавці Dr. Dre, Снуп Догг, 50 Cent, Емінем, Мері Джей Блайдж та Кендрік Ламар.

Артисти виконали дев’ять хітів. Виступ розпочався з виходу двох хедлайнерів Супербоул – Dr. Dre та Снуп Догга, вони виконали кілька своїх хітів, у тому числі The Next Episode та California Love. Далі перед глядачами з’явився 50 Cent, який постав головою вниз. Він виконав трек In Da Club.

Слідом за ним з’явилися Мері Джей Блайдж та Кендрік Ламар.

Останнім перед глядачами постав Емінем, який наприкінці свого виступу став на коліно на знак підтримки руху Black Lives Matter (Життя чорних важливе).

Завершилося шоу виступом усіх артистів разом, серед яких були головними Dr. Dre та Снуп Догг.

За задумом сценаристів, Dr. Dre влаштував вечірку для друзів на даху. Звідси відповідні декорації з будинками, припарковані біля них авто та люди, що танцюють.

Нагадаємо, що в ніч з 13 на 14 лютого в Лос-Анджелесі пройшов фінальний матч Національної футбольної ліги (NFL) Супербоул 2022. Переможцем став клуб Лос-Анджелес Ремс, який обіграв Цинциннаті Бенгалс.

Варто зазначити, що Лос-Анджелес Ремс удруге в своїй історії виграв Супербоул.