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Вечеринка на крыше у Dr. Dre: Снуп Догг, 50 Cent и Эминем зажгли на Супербоул 2022

14 февраля 2022, 12:11
Вечеринка на крыше у Dr. Dre: Снуп Догг, 50 Cent и Эминем зажгли на Супербоул 2022
Источник: Getty Images

В финале 56-й американской футбольной лиги Супербоул выступили рэп и хип-хоп исполнители Dr. Dre, Снуп Догг, 50 Cent, Эминем, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.

Артисты исполнили девять хитов. Выступление началось с выхода двух хедлайнеров Super Bowl — Dr. Dre и Снуп Догга, они исполнили несколько своих хитов, в том числе The Next Episode и California Love. Далее перед зрителями появился 50 Cent, который предстал вися головой вниз. Он исполнил трек In Da Club.

Следом за ним появились Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.

Последним перед зрителями предстал Эминем, который в конце своего выступления стал на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter (Жизни черных важны).

Завершилось шоу выступлением всех артистов вместе, в центре которых были главными Dr. Dre и Снуп Догг.

По задумке сценаристов, Dr. Dre устроил вечеринку для друзей на крыше. Отсюда соответствующие декорации с домами, припаркованные возле них авто и танцующие люди.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 февраля в Лос-Анджелесе прошел финальный матч Национальной футбольной лиги (NFL) Супербоул 2022.  Победителем стал клуб Лос-Анджелес Рэмс, который обыграл Цинциннати Бенгалс.

Стоит отметить, что Лос-Анджелес Рэмс во второй раз в своей истории выиграл Супербоул.

Теги
50 cent , Эминем , Снуп Догг , Супербоул
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