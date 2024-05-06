Ведуча Катя Осадча опинилася в лікарні. Вона повідомила, що зараз з нею все добре, але закликала усіх стежити за своїм здоровʼям та регулярно навідувати лікарів.

Катя Осадча потрапила до лікарні – що сталося

Уважні підписники помітили бинт на руці Каті та поцікавилися, звідки він взявся. Виявилося, що Осадча тиждень провела в лікарні.

– Вдруге в житті (перший був в три роки) лежала в лікарні. Висновок – берегти себе, – резюмувала ведуча.

Вона опублікувала підбірку світлин зі своєї палати та показала, як її навідували рідні. Точний діагноз при цьому вона не розкрила, але показала як лежала під крапельницею.

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Нагадаємо, що напередодні Великодня через уколи та крапельницю пройшов ведучий Володимир Остапчук. Він сказав, що у нього діагностували нервовий зрив.

Фото: Катя Осадча