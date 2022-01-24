Українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася новим татуюванням. Так, новою роботою на її тілі вона наголосила на важливості бути сміливим.

Зірка зробила напис на підколінній ямці raznotsvetnaya (різнокольорова), і натякнула, що це назва її нової пісні, яку незабаром почують всі.

– Я пообіцяла собі бути сміливішою! Щоб втілювати свої мрії, ставити цілі, стрибати вище за голову, хотіти більшого… і домагатися більшого! Потрібно бути по-справжньому сміливим, щоб зізнаватись у своїх почуттях іншій людині, випускати пісні свого авторства і навіть просто брати мікрофон та виходити на сцену… – підписала співачка знімок татуювання в Instagram.

Надя додала, що вона щодня бореться зі своїми внутрішніми страхами. Вона довго думала і наважувалась на тату — підходила до роботи обдумано.

– Моє нове татуювання – нагадування самій собі, що я різна, наповнена різними фарбами та почуттями, про те, що треба бути сміливою, щоб не підлаштовуватися під те, якою мене хочуть бачити, – наголосила Дорофєєва.

Нагадаємо, що це далеко не перша трансформація тіла співачки – у 2021 році Дорофєєва розповіла про шрам на грудях після операції. Так, 5 років тому у її житті трапилася фіброаденома та операція з її видалення.