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Важливо бути сміливою: Надя Дорофєєва похвалилася новим татуюванням

24 Січня 2022, 15:47
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася новим татуюванням. Так, новою роботою на її тілі вона наголосила на важливості бути сміливим.

Зірка зробила напис на підколінній ямці raznotsvetnaya (різнокольорова), і натякнула, що це назва її нової пісні, яку незабаром почують всі.

– Я пообіцяла собі бути сміливішою! Щоб втілювати свої мрії, ставити цілі, стрибати вище за голову, хотіти більшого… і домагатися більшого! Потрібно бути по-справжньому сміливим, щоб зізнаватись у своїх почуттях іншій людині, випускати пісні свого авторства і навіть просто брати мікрофон та виходити на сцену… – підписала співачка знімок татуювання в Instagram.

Надя додала, що вона щодня бореться зі своїми внутрішніми страхами. Вона довго думала і наважувалась на тату — підходила до роботи обдумано.

– Моє нове татуювання – нагадування самій собі, що я різна, наповнена різними фарбами та почуттями, про те, що треба бути сміливою, щоб не підлаштовуватися під те, якою мене хочуть бачити, – наголосила Дорофєєва.

Нагадаємо, що це далеко не перша трансформація тіла співачки – у 2021 році Дорофєєва розповіла про шрам на грудях після операції. Так, 5 років тому у її житті трапилася фіброаденома та операція з її видалення.

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Теги
Надя Дорофєєва , татуювання
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