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Важно быть смелой: Надя Дорофеева похвасталась новой татуировкой

24 января 2022, 15:47
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Надя Дорофєєва

Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась новой татуировкой. Так, новой работой на ее теле она подчеркнула важность быть смелым.

Звезда сделала надпись на подколенной ямке raznotsvetnaya (разноцветная), и намекнула, что это название ее новой песни, которую скоро услышат все.

— Я пообещала себе быть смелее! Чтобы воплощать свои мечты, ставить цели, прыгать выше головы, хотеть большего… и добиваться большего! Нужно быть по-настоящему смелым, чтобы признаваться в своих чувствах другому человеку, выпускать песни своего авторства и даже просто брать микрофон и выходить на сцену… — подписала певица снимок татуировки в Instagram.

Надя добавила, что она каждый день борется со своими внутренними страхами. Она долго думала и решалась на тату — подходила к работе обдуманно.

— Моя новая татуировка – напоминание самой себе, что я разная, наполненная разными красками и чувствами, о том, что нужно быть смелой, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть, — подчеркнула Дорофеева.

Напомним, что это далеко не первая трансформация тела певицы — в 2021 году Дорофеева рассказала о шраме на груди после операции. Так, 5 лет назад в ее жизни случилась фиброаденома и операция по ее удалению.

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Теги
Надя Дорофеева , татуювання
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