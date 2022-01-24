Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась новой татуировкой. Так, новой работой на ее теле она подчеркнула важность быть смелым.

Звезда сделала надпись на подколенной ямке raznotsvetnaya (разноцветная), и намекнула, что это название ее новой песни, которую скоро услышат все.

— Я пообещала себе быть смелее! Чтобы воплощать свои мечты, ставить цели, прыгать выше головы, хотеть большего… и добиваться большего! Нужно быть по-настоящему смелым, чтобы признаваться в своих чувствах другому человеку, выпускать песни своего авторства и даже просто брать микрофон и выходить на сцену… — подписала певица снимок татуировки в Instagram.

Надя добавила, что она каждый день борется со своими внутренними страхами. Она долго думала и решалась на тату — подходила к работе обдуманно.

— Моя новая татуировка – напоминание самой себе, что я разная, наполненная разными красками и чувствами, о том, что нужно быть смелой, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть, — подчеркнула Дорофеева.

Напомним, что это далеко не первая трансформация тела певицы — в 2021 году Дорофеева рассказала о шраме на груди после операции. Так, 5 лет назад в ее жизни случилась фиброаденома и операция по ее удалению.