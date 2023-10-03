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Важко в розлуці: Камалія зворушила фото з доньками, які живуть у Лондоні

3 Жовтня 2023, 12:43
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Камалия

Українська співачка Камалія показала спільний знімок зі своїми доньками й зізналася, що сумує за ними. Своїми думками та архівним фото зірка поділилася в Instagram.

Так, на знімку видно, як Камалія позує зі своїми доньками-близнючками – Арабеллою і Мірабеллою. І хоча на фото співачка посміхається, її настрій зараз явно інший – вона сумує за своїми дітьми, які живуть із батьком за кордоном.

– Як же я сумую за моїми дівчатками! Як же важко в розлуці, – скаржиться артистка.

Відомо, що діти Камалії живуть у Британії зі своїм батьком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Відомо, що там дівчатка навчаються в престижній школі, і це пов’язано з війною.

Зараз дивляться

Раніше співачка зазначала, що сподівається на їхнє повернення до київської школи, коли в Україні буде відносно безпечно.

Користувачі мережі підтримали Камалію в моменти смутку:

  • Головне, що вони в безпеці. Після перемоги будете всі разом.
  • Божої милості вам і вашим донькам
  • Які гарні дівчатка!

Нагадаємо, ще у квітні стало відомо, що Камалія розлучається зі своїм чоловіком через 20 років шлюбу. Співачка зазначила, що вони зроблять усе, щоб діти відчували їхню любов і турботу.

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Фото: Камалія

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Війна в Україні Камалія
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