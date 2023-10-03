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Тяжело в разлуке: Камалия растрогала фото с дочерьми, которые живут в Лондоне

3 октября 2023, 12:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Камалия

Украинская певица Камалия показала общий снимок со своими дочерьми и призналась, что скучает по ним. Своими мыслями и архивным фото звезда поделилась в Instagram.

Так, на снимке видно, как Камалия позирует со своими дочерьми-близняшками — Арабеллой и Мирабеллой. И хотя на фото певица улыбается, ее настроение сейчас явно другое — она скучает по своим детям, которые живут с отцом за границей. 

— Как же я скучаю по моим девочкам! Как же тяжело в разлуке, — жалуется артистка.

Известно, что дети Камалии живут в Британии со своим отцом, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Известно, что там девочки учатся в престижной школе, и это связанно с войной. 

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Ранее певица отмечала, что надеется на их возвращение в киевскую школу, когда в Украине будет относительно безопасно.

Пользователи сети поддержали Камалию в моменты грусти:

  • Главное, что они в безопасности. После победы будете все вместе.
  • Божьей милости вам и вашим дочерям
  • Какие красивые девочки!

Напомним, еще в апреле стало известно, что Камалия разводится со своим мужем спустя 20 лет брака. Певица отметила, что они сделают все, чтобы дети чувствовали их любовь и заботу.

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Фото: Камалия

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Война в Украине Камалія
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