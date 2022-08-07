Певица София Ротару в день своего 75-летия рассказала, где сейчас находится. Также она призвала помочь гуманитарной инициативе, которую поддерживает с начала полномасштабной войны в Украине.

Сегодня, 7 августа, исполнительница отмечает юбилей. В честь этого она решила поделиться с поклонниками своим новым снимком. В кадре она предстала в желтом платье, а на коленку положила патриотический платок от дизайнера Лилии Пустовит. Стоит отметить, что на него нанесена поэзия Лины Костенко.

Ротару отметила, что находится в в Маршинцах Черновицкой области.

Сейчас смотрят

— Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях. Я редко пишу, но сегодня у меня два повода. Мой юбилей и очень важный День гуманитарной инициативы, — отметила София.

Национальная легенда Украины рассказала о проекте БОН бокс, который заботится о женах и детях военнослужащих, ушедших на фронт и матерей с детьми, потерявших отца и мужа на этой войне.

— Немного необычная для меня роль, не привыкла помогать на публику, еще сложнее мне просить о помощи. Но именно в этот день, вместе с вашими теплыми поздравлениями и словами поддержки, которыми вы окружаете меня уже много лет, хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в нашей помощи, — подчеркнула Ротару.

Певица добавила, что сегодня не время праздновать юбилей. Она молится, чтобы, как всегда, через пару недель после ее дня рождения, украинцы праздновали День независимости.