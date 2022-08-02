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Біль: Софія Ротару відреагувала на теракт РФ в Оленівці

2 Серпня 2022, 18:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Софія Ротару

Українська співачка Софія Ротару відреагувала на теракт РФ у Оленівці. Артистка заявила, що подія викликає у неї біль.

Своїми емоціями Ротару поділилася в Instagram. Останнім часом артистка не любить коментувати війну – її реакція зазвичай обмежується кількома словами, фотографією чи малюнком.

София Ротару

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Цього разу Ротару опублікувала ілюстрацію, на якій люди йдуть у бік поля, перетворюючись на червоний мак. На тлі пшеничного поля видніється чорна хмара, схожа на дим. Можливо, автор картини хотів відобразити українців, які втратили своє життя у війні.

Над малюнком можна помітити напис Оленівка, а сама Ротару підписала його, як Біль….

Востаннє Ротару коментувала жахи в Україні у середині липня, коли відбувся ракетний обстріл у Вінниці. Тоді вона також за допомогою Stories опублікувала фото, відреагувавши на теракт зображенням розірваного серця.

Сама Ротару зараз живе у США. Її продюсер розповів, що Путін пропонував їй громадянство РФ, але вона відмовилася і відлетіла до Штатів.

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