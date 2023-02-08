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Вас самих від себе не нудить? Олена Мозгова розкритикувала зірок, які піаряться на війні

8 Лютого 2023, 17:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вас самих від себе не нудить? Олена Мозгова розкритикувала зірок, які піаряться на війні

Продюсерка Олена Мозгова різко розкритикувала зірок, які піаряться за допомогою армії.

Вона сказала, що її нудить, коли вона бачить, як артисти показують свої грамоти, медалі та ордени за допомогу армії, за вагомий внесок та самовіддану працю. Мозгова не розуміє, навіщо її колеги виставляють усе на показ.

– Фу… Вас самих від себе не нудить орденоносці-грамотоностці? Народні, заслужені, застужені? Навіщо вам це все? Навіщо ви це публікуєте? Вам не соромно за свої “значні” нагороди? Совок головного мозку, – різко заявила Олена в Facebook.

У свою чергу, шанувальники Мозгової погодилися з нею, зазначивши, що допомагати без сумнівів потрібно, проте краще це робити тихо. Але були й ті, хто сказав, що пишається нашими артистами, котрі голосно говорять про повномасштабну війну в Україні.

Зараз дивляться
  • А це зараз модно. Піариться на всьому. Точно, що гординя.
  • Це справді якась незрозуміла для мене функція дорослого мозку. Це те, що в релігії називають гординя, або в науці – інфантилізм.
  • На чому тоді хейтиться? Інакше не вміють.
  • А я пишаюся, що наші артисти виступають на благодійних вечорах, кажуть про повномасштабну війну в Україні. Взагалі не бачу проблеми, якщо бачу в Instagram, як і Дорофєєва чи Монатик одержують нагороди. В чому проблема? Чому це так бісить? Не розумію, – розділилися думки користувачів мережі.
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Теги
Війна в Україні Олена Мозгова українські зірки
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