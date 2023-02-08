Продюсерка Олена Мозгова різко розкритикувала зірок, які піаряться за допомогою армії.

Вона сказала, що її нудить, коли вона бачить, як артисти показують свої грамоти, медалі та ордени за допомогу армії, за вагомий внесок та самовіддану працю. Мозгова не розуміє, навіщо її колеги виставляють усе на показ.

– Фу… Вас самих від себе не нудить орденоносці-грамотоностці? Народні, заслужені, застужені? Навіщо вам це все? Навіщо ви це публікуєте? Вам не соромно за свої “значні” нагороди? Совок головного мозку, – різко заявила Олена в Facebook.

У свою чергу, шанувальники Мозгової погодилися з нею, зазначивши, що допомагати без сумнівів потрібно, проте краще це робити тихо. Але були й ті, хто сказав, що пишається нашими артистами, котрі голосно говорять про повномасштабну війну в Україні.

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