Продюсер Алена Мозговая резко раскритиковала звезд, которые пиарятся на помощи армии.

Она сказала, что ее тошнит, когда она видит, как артисты показывают свои грамоты, медали и ордена за помощь армии, за весомый вклад и самоотверженный труд. Мозговая не понимает, зачем ее коллеги выставляют все на показ.

— Фу… Вас самих от себя не тошнит орденоносцы-грамотоностцы? Народные, заслуженные, простуженные? Зачем вам все это? Зачем вы это публикуете? Вам не стыдно за свои “значительные” заслуги? Совок головного мозга, — резко заявила Алена в Facebook.

В свою очередь поклонники Мозговой согласились с ней, отметив, что помогать без сомнений нужно, однако лучше это делать тихо. Но были и те, кто сказал, что гордится нашими артистами, которые громко говорят о полномасштабной войне в Украине.

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