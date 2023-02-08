Продюсер Алена Мозговая резко раскритиковала звезд, которые пиарятся на помощи армии.
Она сказала, что ее тошнит, когда она видит, как артисты показывают свои грамоты, медали и ордена за помощь армии, за весомый вклад и самоотверженный труд. Мозговая не понимает, зачем ее коллеги выставляют все на показ.
— Фу… Вас самих от себя не тошнит орденоносцы-грамотоностцы? Народные, заслуженные, простуженные? Зачем вам все это? Зачем вы это публикуете? Вам не стыдно за свои “значительные” заслуги? Совок головного мозга, — резко заявила Алена в Facebook.
В свою очередь поклонники Мозговой согласились с ней, отметив, что помогать без сомнений нужно, однако лучше это делать тихо. Но были и те, кто сказал, что гордится нашими артистами, которые громко говорят о полномасштабной войне в Украине.
- А это сейчас модно. Пиарится на всем. Точно, что гордыня.
- Это и правда какая-то непонятная для меня функция взрослого мозга. Это то, что в религии называют гордыня, или в науке — инфантилизм.
- На чем тогда хейтиться? Иначе не умеют.
- А я горжусь, что наши артисты выступают на благотворительных вечерах, говорят о полномасштабной войне в Украине. Вообще не вижу проблемы, если вижу в Instagram, как и Дорофеева или Монатик получают награды. В чем проблема? Почему это так бесит? Не понимаю, — разделились мнения пользователей сети.