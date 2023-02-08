Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Вас самих от себя не тошнит? Алена Мозговая раскритиковала звезд, которые пиарятся на войне

8 февраля 2023, 17:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вас самих от себя не тошнит? Алена Мозговая раскритиковала звезд, которые пиарятся на войне

Продюсер Алена Мозговая резко раскритиковала звезд, которые пиарятся на помощи армии.

Она сказала, что ее тошнит, когда она видит, как артисты показывают свои грамоты, медали и ордена за помощь армии, за весомый вклад и самоотверженный труд. Мозговая не понимает, зачем ее коллеги выставляют все на показ.

— Фу… Вас самих от себя не тошнит орденоносцы-грамотоностцы? Народные, заслуженные, простуженные? Зачем вам все это? Зачем вы это публикуете? Вам не стыдно за свои “значительные” заслуги? Совок головного мозга, — резко заявила Алена в Facebook.

В свою очередь поклонники Мозговой согласились с ней, отметив, что помогать без сомнений нужно, однако лучше это делать тихо. Но были и те, кто сказал, что гордится нашими артистами, которые громко говорят о полномасштабной войне в Украине.

Сейчас смотрят
  • А это сейчас модно. Пиарится на всем. Точно, что гордыня.
  • Это и правда какая-то непонятная для меня функция взрослого мозга. Это то, что в религии называют гордыня, или в науке — инфантилизм.
  • На чем тогда хейтиться? Иначе не умеют.
  • А я горжусь, что наши артисты выступают на благотворительных вечерах, говорят о полномасштабной войне в Украине. Вообще не вижу проблемы, если вижу в Instagram, как и Дорофеева или Монатик получают награды. В чем проблема? Почему это так бесит? Не понимаю, — разделились мнения пользователей сети.
Читайте также:
Вас самих от себя не тошнит? Алена Мозговая раскритиковала звезд, которые пиарятся на войнеБлаготворительные концерты, фонды и телемарафон: сколько денег для ВСУ собрали звезды за 100 дней войны

Теги
Війна в Україні Алена Мозговая українські зірки
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь