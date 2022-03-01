Телеведуча Маша Єфросиніна записала нове відеозвернення до росіян. Вона закликає їх не боятися та виходити на вулиці, оскільки в Україні через їхню владу помирають мирні жителі.

Артистка сказала, що досі не отримала жодного дзвінка, повідомлення, слів підтримки від своїх найближчих родичів, які в неї взагалі залишилися – дядька, який живе в Пітері, тітки, яка живе в Керчі.

– Роблю висновок, що мізки вам продовжують прошивати з колосальною пропагандистською силою. Але я це переживу, це моя особиста війна та моя особиста відсіч війні, яка йде паралельно з боку Росії – інформаційна війна. Вимушена визнати, поки що ви в ній перемагаєте, оскільки якщо 150 млн населення країни сидить по хатах, не виходить на вулиці, боїться ЗАКів, то з мізками пи**а у вас, – сказала Маша.

Маша сказала, що вона не здасться і далі вестиме інформаційну війну.

– Те, що відбувається в Україні, називається війною без правил. Ваш диктатор – мерзенна тварюка, віддає розпорядження вбивати людей. За ці дні обстріляно житлові будинки, померло 20 дітей та сотні дорослих, тисячі поранених. Обстріл ведеться з ракетних установок. Ваш мерзенний тиран із забальзамованою пикою, за якою скучив Мавзолей ваш ебу**й, він порушив навіть правила переговорів, – наголосила Єфросиніна.

Телеведуча зазначила, що поки наші делегації розмовляли, було зачищено два українські міста, які просто знесли з лиця землі.

– Було завдано страшних ударів по Харкову, зруйновано половину міста. У людей відривалися руки та ноги, відривалися кінцівки в людей похилого віку. Діти гинуть, – тремтячим голосом сказала Маша.

Єфросиніна наголосила, що поки російська делегація оголошувала про те, що вони поїхали на переговори, розпочалась ракетна атака на Київ.

– Ракети, які здатні знищити навіть бомбосховища… І ви сидите вдома, ви боїтеся тисяч поліцейських. Якщо вас вийде мільйон на вулиці довбаної Москви. Ви ще зможете продовжувати жити і дивитись в очі своїм дітям? Ви можете ще дихати цим повітрям, розумієте? Вони задихнуться від ганьби. Ви повинні вийти на вулиці, тільки ви можете знести одну людину, яка збожеволіла… Вбиває мій народ, моїх дітей, наших матерів, – з криком сказала Маша.

Телеведуча сказала, що все знає про погрози, бо їй пишуть артисти, яким погрожують.

– Я бачила скріни, як усіх обіцяють посадити до в’язниці, як летять голови, програми, спектаклі, концерти тих артистів, які виступили. Я бачу, я знаю, що це страшно, але ви вже під ковпаком. З нього викачується повітря. Вам такий самий кінець, як і нам. Ви руйнуєте мою країну, яка вас не просила до нас взагалі приходити, – наголосила Єфросиніна.

Вона сказала, що розмовляє російською все життя і їй цього не забороняють, не вбивають і не чіпають.

– Виходьте на вулиці. Мільйон людей впорається зі жменькою поліцейських! Ми впоралися в 2014 році, і ви впораєтеся! Бийте, відстоюйте своє право жити, відстоюйте своє право бути не зомбі, а людьми! – сказала Маша.

Телеведуча зазначила, що російськими школами розіслали методички і з 1 березня дітям розповідатимуть, як виправдовувати дії Володимира Путіна.

– Подивіться на ваших дітей та на наших! Виходьте на вулиці! – закликала Єфросиніна.

24 лютого Росія напала на Україну і розпочала повномасштабну війну. Вже шостий день наші міста та мирні жителі страждають від дій окупантів, проте ЗСУ дають їм відсіч, гідно захищаючи території нашої країни.

Проти Росії виступають усі цивілізовані країни, а також всесвітньо відомі люди. Що відбувається на шосту добу війни в Україні – читайте на Фактах ICTV.