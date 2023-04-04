Валерий Меладзе в Куршевеле избежал вопроса о войне в Украине

Валерий Меладзе избегает вопросы о войне — во время отдыха во французском Куршевеле певец сделал все, чтобы не отвечать на колкие для него вопросы.

Так, украинские журналисты оказались в одном из самых дорогих зимних курортов мира, где увидели Меладзе и российскую элиту, которая отдыхала в странах ЕС вопреки санкциям.

Возле одного из заведений, где на широкую ногу отдыхали россияне, Меладзе ввели в ступор вопросом, который должен был достучаться до его совести.

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— Как вам отдыхается в Куршевеле пока Россия бомбит Украину? — задали Валерию вопрос украинские журналисты.

Меладзе моментально сник и попытался выйти из кадра — все происходящее снимали на видео. Он сказал, что не хочет это комментировать, и после непродолжительной беседы на эмоциях попросил выключить камеру, чтобы “просто поговорить”. Правда, услышать ответ на вопрос от артиста не получилось — до сих пор неизвестна его позиция.

Действия Меладзе с начала полномасштабного вторжения противоречат друг-другу. К примеру, в марте 2022 года он раскритиковал войню, из-за чего в Кремле решили запретить ему выступать в России. Спустя время он засветился в московском клубе, где поднимал настроение россиянам. На новогоднем празднике в Дубаи Меладзе поддержал Украину, ответив Героям слава! одному из гостей. Теперь он во Франции развлекает российскую элиту в одном из дорогих курортов.