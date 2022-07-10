Лідер групи Друга Ріка Валерій Харчишин в ефірі інформаційного телемарафону розповів про те, як його брат захищає Україну. Він зізнався, що впевнений, що брат повернеться живим, хоч і відчуває почуття провини.

– Я коли побачив його роту – я зрозумів, чому набирають таких карасів. Карась – це люди з села, яких кинь у болото, дай цигарки, і вони виживуть. Ось він із таких хлопців. Я розумію, що він виживе, і впевнений у цьому. Але хвилююся тоді, коли він не виходить на зв’язок тиждень-два, – зізнався Валерій.

Музикант додав, що вже встиг серйозно перехвилюватись за брата.

– Був випадок, коли він не був на зв’язку два тижні. Я почав хвилюватись, почав шукати через своїх знайомих, і раптово він сам зателефонував. Він дуже довго матюкався, а потім розповів, що як зайці бігають полем, а їх б’ють фосфором, і ночують вони взагалі на цвинтарі. Це було дуже складно, і я був закордоном, коли ми збирали для нього на амуніцію – зізнався Харчишин.

Він додав, що відчув почуття провини та захотів перенестися в Україну, адже брат Валерія ночує на цвинтарі, а він увечері п’є пиво.

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Навіть на тлі війни музикант не припиняє своєї діяльності. Разом зі своїм гуртом, на початку липня Харчишин представив пісню Чи ти почув, і кліп для нього. Новинку Друга Ріка присвятила заручникам на заводі Азовсталь та всім постраждалим мешканцям Маріуполя.