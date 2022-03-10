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Вакарчук спел под памятником Дюку в Одессе

10 марта 2022, 18:46
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Вакарчук спел под памятником Дюку в Одессе

Музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук приехал в Одессу и спел на Потемкинской лестнице.

Вакарчук сел возле Дюка и спел песню Човен, аккомпанируя себе на гитаре. Таким образом певец решил поддержать украинских военных и жителей Одессы.

— Слава Украине! Одесса и вся Украина победит, потому что Одесса и вся Украина борется за правду, – такими словами Вакарчук завершил выступление.

С началом полномасштабного вторжения России Святослав Вакарчук пытается всячески поддерживать украинцев.

После масштабной атаки на Харьков Вакарчук приехал на площадь Свободы и заявил, что путинские войска могут сбрасывать бомбы на наши территории, однако им не удастся разбомбить наш дух и свободу.

Позже Вакарчук посетил Николаев, чтобы поддержать город в борьбе против российского агрессора. Главу Николаевской ОГА Виталия Кима Вакарчук в шутку назвал голливудским актером, которому “Чак Норрис звонит за советом”.

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Теги
Одесса , Океан Эльзы , Святослав Вакарчук
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