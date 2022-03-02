Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук записав відеозвернення з центру Харкова.

Артист наголосив, що агресори можуть скидати бомби на наші території, проте вони ніколи не розбомблять наш дух та свободу.

– Наразі ми перебуваємо в центрі українського Харкова на розбомбленій площі Свободи. Вони можуть кидати бомби на нашу площу, але вони ніколи не розбомблять наш дух та свободу. Україна переможе. Ми обов’язково відстоїмо кожен сантиметр нашої землі, – сказав музикант.

Він зазначив, що росіяни заплатять за те, що прийшли на нашу мирну землю вбивати наших мирних людей.

– Слава Україні! Героям слава! – сказав Вакарчук.

1 березня відбулася масштабна атака на Харків. З самого ранку місто перебувало під авіаударами та артилерійським вогнем. Російські війська обстрілювали житлові квартали у різних районах Харкова, внаслідок чого десятки мирних жителів загинули.

Агресори продовжують обстрілювати Харків.

Раніше Святослав Вакарчук записав відеозвернення до росіян. У двохвилинному відео музикант закликав громадян вийти на вулиці та вимагати припинення війни.