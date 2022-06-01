Вагітну Maruv помітили в одній із клінік Києва

Співачку Maruv, яка мовчить про війну в Україні та будує свою кар’єру в РФ, помітили в одній з приватних клінік Києва.

Артистку сфотографували у коридорі медичного закладу. Maruv сиділа на візку, а супроводжував її чоловік та директор за сумісництвом Олександр Корсун.

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Зазначимо, що Maruv вагітна первістком. Про це вона розповіла на свій 31 день народження – 15 лютого. Тоді артистка не стала розкривати стать дитини, проте зізналася, що народжувати їй доведеться влітку. Можливо, Maruv готується до появи малюка на світ саме в Києві.

Після повномашстабного вторгнення Росії на територію України Maruv лише опублікувала короткий пост та чорну картинку.

Артистка заявила, що її концерти скасовані (зокрема в РФ), а винуватці війни в Україні – російські військові. Також вона написала, що зараз її найбільше непокоїть стан та безпека малюка.

Після цього фото та інтерв’ю співачки з’явилися на сторінках російського глянцевого журналу HELLO!, але Maruv це жодним чином не прокоментувала.