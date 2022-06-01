Беременную Maruv заметили в одной из клиник Киева

Певицу Maruv, которая молчит о войне в Украине и строит свою карьеру в РФ, заметили в одной из частных клиник Киева.

Артистку сфотографировали в коридоре медицинского учреждения. Maruv сидела на коляске, а сопровождал ее муж и директор по совместительству Александр Корсун.

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Отметим, что Maruv беременна первенцем. Об этом она рассказала на свой 31 день рождения – 15 февраля. Тогда артистка не стала раскрывать пол ребенка, однако призналась, что рожать ей придется летом. Возможно, Maruv готовится к появлению малыша на свет именно в Киеве.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины Maruv только опубликовала короткий пост и черную картинку.

Артистка заявила, что ее концерты отменены (в частности, в РФ), а виновники войны в Украине – российские военные. Также она написала, что сейчас ее больше всего беспокоит состояние и безопасность малыша.

После этого фото и интервью певицы появились на страницах русского глянцевого журнала HELLO!, но Maruv это никак не прокомментировала.