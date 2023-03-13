Співачка Ріанна виступила на 95-ій церемонії нагородження кінопремії Оскар. Зірка виконала перед глядачами пісню Lift Me Up, яка є саундтреком до фільму Чорна пантера: Ваканда назавжди.

На сцені вагітна Ріанна постала в елегантному чорному брючному вбранні з глибоким декольте, всипаному стразами і ланцюгами. Її образ доповнювали високі рукавички та аксесуари.

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Волосся співачка вважала за краще розпустити.

Keep me safe, safe and sound… ♥ Rihanna em Lift Me Up, tributo para Chadwick Boseman no #Oscars. pic.twitter.com/I2kqekaNjA — Séries Brasil (@SeriesBrasil) March 13, 2023

Нагадаємо, про те, що Ріанна виступить на Оскарі 2023, стало відомо наприкінці лютого. Перед цим виконавиця виступила на Супербоул 2023, де оголосила про свою другу вагітність.

Варто зазначити, що до Супербоула і Оскара 2023, Ріанна востаннє виступала в 2018 році, а трек Lift Me Up став її першим за понад п’ять років.