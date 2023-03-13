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Вагітна Ріанна у стразах зворушила виступом на Оскарі 2023

13 Березня 2023, 04:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Рианна Оскар 2023
Джерело: Getty Images

Співачка Ріанна виступила на 95-ій церемонії нагородження кінопремії Оскар. Зірка виконала перед глядачами пісню Lift Me Up, яка є саундтреком до фільму Чорна пантера: Ваканда назавжди.

На сцені вагітна Ріанна постала в елегантному чорному брючному вбранні з глибоким декольте, всипаному стразами і ланцюгами. Її образ доповнювали високі рукавички та аксесуари.

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Волосся співачка вважала за краще розпустити.

Нагадаємо, про те, що Ріанна виступить на Оскарі 2023, стало відомо наприкінці лютого. Перед цим виконавиця виступила на Супербоул 2023, де оголосила про свою другу вагітність.

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Варто зазначити, що до Супербоула і Оскара 2023, Ріанна востаннє виступала в 2018 році, а трек Lift Me Up став її першим за понад п’ять років.

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