Беременная Дженнифер Лоуренс поддержала аборты на митинге в США

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс пришла поддержать митинг за справедливость в отношении абортов в Вашингтоне.

Актриса, которая ожидает первенца, вместе со своей подругой актрисой и комиком Эми Шумер посетила митинг в поддержку Женского марша.

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Лоуренс в клетчатом платье и джинсовой куртке, с гордостью держал табличку с надписью: Женщины не могут быть свободными, если они не контролируют свое тело, в то время как Шумер заявила: Аборт необходим.

В подписи к фотографии Шумер упомянула свою недавнюю операцию по удалению аппендикса и матки из-за обширного эндометриоза.

— У меня нет матки, а она беременна, но мы здесь, — написал актриса.

Актрисы вышли на митинг против принятия в Техасе закона, запрещающего аборты после шести недель беременности без исключений для инцеста или изнасилования.

Протестующие также надеялись, что их увидят и услышат перед предстоящим слушанием в Верховном суде по просьбе законодателей штата Миссисипи об отмене дела Роу против Уэйда.

Что известно о деле Роу против Уэйда

Роу против Уэйда — историческое решение Верховного Суда США относительно законности абортов, которое по сей день вызывает споры в обществе.

В сентябре 1969 года вдали от дома Норма Маккорви обнаружила, что беременна. Когда она вернулась в Дала (штат Техас, США), по совету друзей, она заявила об изнасиловании. Причиной послужило то, что аборт могла сделать только жертва инцеста или изнасилования. Однако ей не удалось доказать факт изнасилования. Женщина пошла на незаконный аборт, но ее врача арестовала полиция.

В то время адвокаты Линда Коффи и Сара Веддингтон искали истца, от имени которого можно было бы подать иск против штата Техас относительно абортов.

В итоге дело, в котором Маккорви фигурировала под псевдонимом Джейн Роу, а в роли ответчика выступал окружной прокурор Генри Уэйд, дошло до Верховного суда США и закончилось победой истцов, изменившей Америку. 22 января 1973 года в США легализировали аборт.