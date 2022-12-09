Объединение Украинских Продюсеров (ОУП) снимает два новых документальных фильма – Мариуполь. Оккупация и Как выжить, когда тебя убивают.

Мариуполь. Оккупация станет вторым фильмом цикла Объединения Украинских Продюсеров о Мариуполе. Первый – Мариуполь. Неутраченная надежда – вышел в августе 2022 и рассказывал о том, как российская оккупация пришла в Мариуполь.

– Фильм состоит из трех частей: вход российских военных; жизнь во время оккупации; изменения в настроениях горожан. На какие типы поведения разделились люди, какой была логика коллаборантов. Что говорили те, кто приветствовал “русский мир” в уничтоженном россиянами городе. Почему остались и как выживают? Как и Неутраченная надежда, это фильм-свидетельство, когда простые люди рассказывают, что с ними происходило, — рассказывает режиссер фильма Максим Литвинов.

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Как выжить, когда тебя убивают – это фильм-метафора общества во время войны. Весной 2022 года во время российской оккупации Гостомеля 40 соседей, незнакомых между собой до войны, разных по возрасту, роду занятий, социальному статусу и взглядам на жизнь, пытались выжить вместе в одном заброшенном доме без воды, тепла, света, пищи, воды, связи. Их путь к жизни длился 17 дней, но это история со счастливым финалом.

Фильм является просто прикладной инструкцией — он действительно поможет выжить в экстремальных условиях войны.

– Эта документалистика относится к фильмам, которые убеждают: реальность страшнее воображения. Я восхищаюсь всеми героями фильма. Выжить в условиях, в которые они были поставлены, это феноменальный успех. Они сделали это благодаря себе, своим человеческим качествам, чертам характера, правильным решениям и действиям. Что пришлось пройти этой группе людей? Как ситуация изменила их? Что герои поняли о себе и других и, наконец, что помогло группе остаться в живых — на эти вопросы мы ищем ответы, чтобы понять, как выжить, когда тебя убивают, – рассказывает креативный продюсер фильма Юлия Федец.

Продюсер обоих фильмов и соучредитель Объединения Украинских Продюсеров Владимир Бородянский отмечает, что их темы логически следуют за развитием событий в Украине. Первые фильмы ОУП освещали начало войны, теперь внимание документалистов перешло к этапу жизни рядом с вооруженным врагом, который может убить тебя просто так, просто потому, что ему захочется. Это снова об исследовании человеческой природы, ее высот и глубин, поведения, мыслей и чувств людей в предельном состоянии.

Фильмы находятся на этапе монтажа и планируются к запуску в конце года.