У мережі наразі активно обговорюють ініціативу щодо показу англомовного кіно тільки в оригіналі. Усе це на тлі того, що президент України Володимир Зеленський запропонував Раді офіційно закріпити статус англійської мови і вже подав відповідний законопроєкт.

Один із пунктів законопроєкту №9432 передбачає показ англомовних фільмів у кінотеатрах в оригіналі з субтитрами українською. Нібито з 2025 року – половина стрічок транслюватиметься іноземною мовою, у 2026-му – три чверті, а з 2027-го – усі.

Думки українців з цього приводу розділилися. Хтось жартує, що в нас ще є час вивчити англійську мову до 2027 року, хтось каже, що проти такої ініціативи, оскільки любить український дубляж. Факти ICTV вирішили зібрати реакцію мережі на ініціативу про показ англомовного кіно лише в оригіналі.

Скажу свою непотрібну нікому думку. Український дубляж потрібен. Він важливий у нас з дуже багатьох причин. Це і локалізація, і українська як мова в просторі, і ще багато чого.

Скажу свою непотрібну нікому думку. Український дубляж потрібен. Він важливий у нас з дуже багатьох причин. Це і локалізація і українська як мова в просторі і ще багато чого. pic.twitter.com/fxD1CSWDeB — ????Shake Reality (@shake_reality) June 29, 2023

Я за збільшення показу фільмів в оригіналі, але я проти того, щоб усі фільми були виключно в оригіналі. Український дубляж – це майже завжди топ, що за треш?

я за збільшення показу фільмів в оригіналі, але я проти того, щоб всі фільми були виключно в оригіналі. український дубляж – це мацже завжди топ, шо за треш https://t.co/mpEcB9HgCu — підмогильна (@juliefounddead) June 28, 2023

Навіщо повністю позбуватися української озвучки… Я просто хочу дивитися фільми і не напружувати вуха та очі, до того ж наш дубляж один і з найкращих.

а нашо повністю позбавлятися укр озвучки…я просто хочу дивитись фільми і не напрягати вуха та очі до того ж наш дубляж один і з найкращих pic.twitter.com/5k7huKJk1d — angry and grumpy bean redacted (@justyourgrumpyb) June 28, 2023

Український дубляж – це один із головних учителів (цікавий, компетентний і харизматичний) української мови для величезного відсотка населення. Для мого покоління таким учителем був телевізор. Але телевізор усі давно вимкнули, а інтернет провели в кожен дім.

Український дубляж — це один з головних вчителів (цікавий, компетентний і харизматичний) української мови для величезного відсотку населення. Для мого покоління таким вчителем був телевізор. Але телевізор всі давно вимкнули, а інтернет провели в кожен дім. — Павло Астроном (@PashaXVI) June 29, 2023

Але… Український дубляж визнано найкращим на конкурсі дубляжів.

Але ж…але ж.. український дубляж визнано найкращим на конкурсі дубляжів pic.twitter.com/IPxHYJXFSE — Гитигай (@XutuLol) June 28, 2023

Український дубляж має бути! Так, субтитри можливі, але вони не повинні переважати над українським дубляжем. Наші майстри і майстрині перекладу – неймовірні люди. Це мистецтво, і ніхто не повинен їм відрізати крила і заважати просувати нашу культуру.

Український дубляж визнано другим за милозвучністю, після італійського.

А можна мені все-таки дубляж? Якщо я захочу щось читати, я буду читати книгу.

Будучи перекладачем, я всіляко вітаю ідею про державну підтримку англійської. Однак український дубляж треба залишити, бо він унікальний. Не вірите? Подивіться Кунг фу Панда в оригіналі та українською. Думаю, потрібно кожен третій сеанс зробити англійською. Решта – дубляж.

Я думаю, що в нас найімовірніше просто додасться можливість дивитися в оригіналі з субтитрами, а дубляж як був, так і залишиться. Дубляж не скасують точно, – пишуть користувачі мережі.

В Україні пропонують показувати англомовне кіно тільки в оригіналі: що думають люди / 3 зображення

Детальніше про законопроект №9432 Про застосування англійської мови в Україні, яким пропонується офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні – читайте на Фактах ICTV.