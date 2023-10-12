Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, який є військовослужбовцем ЗСУ, скасував концерти в Північній Америці через “напружену ситуацію” в Україні.

Про це він повідомив на особистій сторінці в Instagram.

Артист зазначив, що за наказом військового керівництва має повернутися в Україну.

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– Женя Галич, на жаль, не зможе доєднатися до благодійного туру Північною Америкою з гуртом Друга Ріка, який стартує вже завтра, 12 жовтня. Ситуація в країні наразі дуже напружена, і за наказом військового керівництва він повинен повернутись в Україну. Женя неодноразово повторював, що доки в країні діє воєнний стан, в першу чергу він військовий, а вже після — артист і музикант, – йдеться в офіційній заяві.

Концерти в рамках туру відбудуться, але тільки за участю гурту Друга Ріка.

Усі охочі можуть повернути квитки через сайт квиткового оператора.

– Проте, відвідавши концерти, ви зробите чималий внесок у наш збір, який спрямований на купівлю 100 FPV-дронів для наших військових. І не забувайте підтримувати волонтерів, медиків і військових щодня, – наголошується у заяві.

Фото: Женя Галич