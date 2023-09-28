Український співак і соліст гурту O.Torvald Женя Галич розповів, що думає про роздачу повісток як покарання.

Так, в інтерв’ю YouTube-каналу Пряма Червона музикант заявив, що роздача повісток на вулиці в рамках закону – це нормально. Однак кричущі історії з насильницькою роздачею документів від співробітників ТЦК сильно обурюють Женю.

– Це п***ець. Це незаконно. Чим тоді ми відрізняємося від Росії? Що стосується покарання у вигляді повістки – я вважаю, що має бути фінансове покарання, якщо ти не стаєш на облік у ТЦК. Може розглядатися штраф, але не повістка. На**ра в армії невмотивовані люди? – відповів Галич.

Музикант додав, що особисто знає людей, яких силоміць забрали в підрозділ. За його словами, це невмотивовані люди, які в один момент ідуть із бойової позиції. Артист, якого вже мобілізовано, вважає, що потрібно або мотивувати, або зробити армію професійною.

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Нагадаємо, що раніше Галич розкритикував чоловіків, які під час війни втекли за кордон. Це стосується тих, хто покинув країну нелегалом. Українці і в інших країнах можуть бути корисними – для цього потрібно нагадувати всьому світу про війну.

Фото: Женя Галич