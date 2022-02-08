Українська журналістка та телеведуча каналу ICTV Олександра Кучеренко показала, якою була до популярності.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила фото, зроблене у 17-річному віці.

У кадрі юна Олександра сидить на лавочці в парку. Кучеренко позує без косметики у зимовому теплому одязі та в шапці-вушанці.

– Такий вигляд я мала в останньому класі школи. Тоді я мріяла переїхати до Києва, вчитися журналістиці і згодом працювати на телебаченні, – згадала Олександра.

Шкільне фото Олександри привернуло увагу її шанувальників. У коментарях користувачі мережі закидали ведучу компліментами, зауваживши, що вона завжди була красунею.

Одразу видно, красива з дитячих років.

Яка гарненька!

Ви зовсім не змінилися, красива.

Ой, яка мила. Пам’ятаю таку дівчинку!

Вау, яка ви гарна. Тепер розумію, чому ви Міс Україна, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Олександра Кучеренко брала участь у Ukrainian Fashion Week 2022. Вона вийшла на подіум у сукні від бренду JULIYA KROS.

Телеведуча зізналася, що кожного року намагається зрозуміти філософію моди, яку представляють українські дизайнери. Її сукня на Ukrainian Fashion Week відображала образ сильної та впевненої у собі жінки.