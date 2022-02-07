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П’ять днів у раю: Джамала показала фото в купальнику з відпочинку

7 Лютого 2022, 18:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джамала
Джерело: Джамала

Українська співачка Джамала показала фото в купальнику, зроблені під час відпочинку на Шрі-Ланці.

Артистка оприлюднила серію фото, на яких зображена в басейні в ніжно-рожевому купальнику. Також на частині фото артистка постала в атласній чорній сукні на фоні пальм.

Виконавиця сказала, що на Шрі-Ланці відпочиває вже втретє, проте враження щоразу різні.

– Моя подорож під назвою їж, спи, плавай закінчилася. П’ять днів у раю. Трохи пізніше зберуся з думками і напишу про Шрі-Ланку… А поки що дякую. І хоча ця подорож була solo, самотність – не моя тема, тому знайшла собі ось стільки друзів (останнє фото), – написала Джамала під публікацією.

Підписники артистки оцінили її фото, про що написали в коментарях.

  • Дуже чекаємо на ваші думки.
  • Яка гарна!
  • Красуня.
  • Чекаємо більше фото! – Пишуть користувачі мережі.
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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Джамала стала третім членом журі відбору на Євробачення 2022 від України. Артистка зазначила, що їй приємно повернутися до нацвідбору знову в телевізійному форматі.

За її словами, цей формат відбору дав поштовх не лише для представників України на Євробаченні, а й для розвитку української музики загалом. Вона пообіцяла, що оцінюватиме всіх конкурсантів за своїм баченням.

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Джамала
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