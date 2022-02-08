Украинская журналистка и телеведущая канала ICTV Александра Кучеренко показала, как выглядела до популярности.

На личной странице в Instagram она обнародовала фото, сделанное в 17-летнем возрасте.

В кадре юная Александра сидит на скамейке в парке. Кучеренко позирует без косметики в зимней теплой одежде и в шапке-ушанке.

— Так выглядела я в последнем классе школы. Тогда я мечтала переехать в Киев, учиться на журналиста и потом работать на телевидении, – вспомнила Александра.

Школьное фото Александры привлекло внимание ее поклонников. В комментариях пользователи сети забросали ведущую комплиментами, заметив, что она всегда была красавицей.

Сразу видно, красивая с детских лет.

Какая хорошенькая!

Вы совсем не изменились, красивая.

Ой, какая милая. Помню такую ​​девочку!

Вау, какая вы красивая. Теперь понимаю, почему вы Мисс Украина, – пишут в комментариях.

Недавно Александра Кучеренко приняла участие в Ukrainian Fashion Week 2022. Она вышла на подиум в платье от бренда JULIYA KROS.

Телеведущая призналась, что каждый год пытается понять философию моды, которую представляют украинские дизайнеры. Ее платье на Ukrainian Fashion Week отображало образ сильной и уверенной в себе женщины.