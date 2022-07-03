Українські співачки Jerry Heil та Alyona Alyona записали спільний трек із німецькою виконавицею Ela. Композиція приурочена до свята Івана Купала, яке відзначають 6 липня.

В Instagram артистки поділилися уривком майбутньої прем’єри, наголосивши, що це не просто міжнародний трек, оскільки в його основі – українська купальська пісня.

– Нам не цікаво просто поставити галочку, що ми зробили трек у Європі. Нам важливо зробити так, щоб наші етнічні музичні особливості стали довговічним музичним трендом у світі – поряд з іспанською, швецькою, французькою та іншими упізнаваними характерними звучаннями музики народів світу, – сказали співачки.

Артистки зазначили, що це мало статися давно, проте зараз настав вирішальний час.

Зараз дивляться

Прем’єра пісні відбудеться 6 липня. Про це Ela написала у своєму блозі.

– Вже дуже хочеться поділитися з вами нашою піснею, – написала вона.

За період повномасштабної війни в Україні Jerry Heil та Alyona Alyona записали разом не одну пісню. Наприклад, вони презентували трек Молитва. Ця композиція – колективна молитва за всіх українців, які зазнали жаху війни, розв’язаної Росією.