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В основе — купальская песня: Jerry Heil и Alyona Alyona анонсировали трек с немецкой певицей

3 июля 2022, 18:20
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В основе — купальская песня: Jerry Heil и Alyona Alyona анонсировали трек с немецкой певицей
Источник: Jerry Heil

Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona записали совместный трек с немецкой исполнительницей Ela. Композиция приурочена к празднику Ивана Купала, который отмечают 6 июля.

В Instagram артистки поделились отрывком будущей премьеры, отметив, что это не просто международный трек, поскольку в его основе — украинская купальская песня.

— Нам не интересно просто поставить галочку, что мы сделали трек в Европе. Нам важно сделать так, чтобы наши этнические музыкальные особенности стали долговечным музыкальным трендом в мире – наряду с испанским, шведским, французским и другими узнаваемыми характерными звучаниями музыки народов мира, — сказали певицы.

Артистки отметили, что это должно было произойти давно, однако сейчас настало решающее время.

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Премьера песни состоится 6 июля. Об этом Ela написала в своем блоге.

— Не терпится поделиться с вами нашей песней, — написала она.

За период полномасштабной войны в Украине Jerry Heil и Alyona Alyona записали вместе не одну песню. Так, например, они презентовали трек Молитва. Эта композиция — коллективная молитва за всех украинцев, испытавших ужасы войны, развязанной Россией.

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Jerry Heil Івана Купала Аlyona Alyona Песня
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