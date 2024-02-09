Блогерка-мільйонник Саша Бо вийшла на зв’язок із підписниками. Вона розповіла, чому опинилася в лікарні.

Сашу Бо госпіталізували в лікарню – причина

В Instagram-stories Саша розповіла, що її сім’ю вже тиждень мучать болячки. Понеділок почався з температури й ознак отруєння у дітей. А вже 7 лютого її з чоловіком Платоном госпіталізували в інфекційну лікарню.

– Госпіталізували з діагнозом – гостре харчове отруєння з реактивним панкреатитом. Зараз нам уже краще. Але сьогодні знову затемпературив Даня. Слава Богу, в дітей усе проходить легше вдесятеро, бо отруєння тільки в нас із чоловіком. У дітей вірус. За ці дні схудла на три кілограми, і обличчя моє жовтого кольору, – поділилася блогерка.

Вона розповіла, що в класі старшого сина практично всі діти мають схожі симптоми – підвищена температура, нудота, відсутність апетиту. Припускає, що вони також підхопили цей вірус. Наслідки отруєння вони з чоловіком відчули після вечері пастою болоньєзе. Саша каже, що більше ніколи її не готуватиме.

Зараз дивляться

– Позавчора я не могла стояти на ногах. Платону було ще гірше. О шостій ранку була змушена писати своїй мамі та Ігорю (колишній чоловік, – Ред.), щоб забрав хлопців до себе якнайшвидше, бо я навіть не в змозі була зробити їм сніданок. Поки дійшла до авто, сідала на землю разів шість, бо в очах темрява, у роті пісок, а в голові вертольоти, – сказала блогерка.

Вона додала, що в неї тремтіли навіть губи і повіки, а після крапельниць страшенно болить голова.

Раніше ми писали, що Саша Бо потрапила до лікарні. Тоді блогерка показала фото з інфекційного відділення і більше нічого не пояснила, сказавши, що бере вихідні.