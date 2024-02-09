Блогер-милионник Саша Бо вышла на связь с подписчиками. Она рассказала, почему оказалась в больнице.

Сашу Бо госпитализировали в больницу — причина

В Instagram-stories Саша рассказала, что ее семью уже неделю мучают болячки. Понедельник начался с температуры и признаков отравления у детей. А уже 7 февраля ее с супругом Платоном госпитализировали в инфекционную больницу.

— Госпитализировали с диагнозом — острое пищевое отравление с реактивным панкреатитом. Сейчас нам уже лучше. Но сегодня снова затемпературил Даня. Слава Богу, у детей все проходит легче в десять раз, потому что отравление только у нас с мужем. У детей вирус. За эти дни похудела на три килограмма, и лицо мое желтого цвета, — поделилась блогер.

Она рассказала, что в классе старшего сына практически все дети имеют похожие симптомы — повышенная температура, тошнота, отсутствие аппетита. Предполагает, что они также подхватили этот вирус. Последствия отравления они с мужем ощутили после ужина пастой болоньезе. Саша говорит, что больше никогда ее не будет готовить.

Сейчас смотрят

— Позавчера я не могла стоять на ногах. Платону было еще хуже. В шесть утра была вынуждена писать своей маме и Игорю (бывший муж, — Ред.), чтобы забрал ребят к себе как можно быстрее, потому что я даже не в состоянии была сделать им завтрак. Пока дошла до авто, садилась на землю раз шесть, потому что в глазах темнота, во рту песок, а в голове вертолеты, — сказала блогер.

Она добавила, что у нее дрожали даже губы и веки, а после капельниц ужасно болит голова.

Ранее мы писали, что Саша Бо попала в больницу. Тогда блогер показала фото с инфекционного отделения и больше ничего не объяснила, сказав, что берет выходные.