В обнимку с Киркоровым: Ани Лорак похвасталась новой наградой в Москве

Популярная певица Ани Лорак похвасталась новой российской наградой. Звезда получила победу в номинации Fashion певица на торжественной церемонии вручения премий Fashion People Awards в Москве.

На личной странице в Instagram она обнародовала серию фото со статуэткой и поблагодарила организаторов мероприятия.

— Fashion певица! Приятно получать такие знаки внимания и признания, — написала Лорак.

На премии Fashion People Awards Лорак появилась в компании российского певца Филиппа Киркорова.

Артист опубликовал подборку совместных фото, на которых они вместе сидят за столом, дают интервью и держатся за руки. Киркоров назвал Ани Лорак своей “фэшн Дивой”.

Стоит заметить, что в прошлый раз Киркоров подставил Лорак, опубликовав их совместные фото. Поскольку таким образом певицу уличили в использовании фотошопа.

На мероприятии музыкант получил сразу две статуэтки. Одна награда Киркорова была завоевана вместе с украинской певицей Maruv в номинации Fashion дуэт за совместную работу Komilfo.

Вторую победу Филипп получил как председатель жюри шоу Маска.

Недавно Ани Лорак выступила в Одессе впервые за семь лет. На сцене певица неоднократно говорила, что скучала по украинской публике.

Несмотря на волну хейта и негативную реакцию сети, концерт прошел без провокаций и беспорядков.

Напомним, что Ани Лорак родилась и построила свою карьеру в Украине. Но после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма Россией она продолжала выступать в стране-агрессоре и получать там награды. Впоследствии певица переехала жить в Россию.

Фото: Филипп Киркоров