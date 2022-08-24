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В обіймах Даніеля Салема: Злата Огнєвіч випустила зворушливий кліп Лелека

24 Серпня 2022, 13:38
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Лелека

Співачка Злата Огнєвіч випустила нову пісню до Дня Незалежності України під назвою Лелека. Чуйна пісня не залишить нікого байдужим – до пісні також створили кліп, де Злата та телеведучий Даніель Салем зіграли закоханих.

Нова композиція співачки розповість усьому світу про Україну та її людей, які є незламними та незалежними, навіть в умовах війни. Лелека також обрана не випадково – птах має свій символізм і приносить щастя до будинків українців.

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– Лелека – як символ волі, свободи, сили духу, незалежності та незламності українського народу. Невидима нитка, що об’єднує та оберігає. Наш символ перемоги. Пісня – це історія однієї української родини. Я впевнена, що вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька та зрозуміла, бо про Україну, – прокоментувала вихід пісні Огнєвіч.

Нова творчість співачки до Дня Незалежності України вразила користувачів до глибини душі:

  • Дуже прониклива композиція, що розкриває чисте серце і чарівний вокал Злати! Дякую за магію музики.
  • Неймовірна пісня – дуже зворушливо, кліп прекрасний та відбиває весь біль наших людей.
  • Дякую! Дуже чекала на цю пісню! Дуже красива, одна з найулюбленіших, і кліп вийшов дуже зворушливим.
  • Чуттєва Злата, наша україночка! З Днем Незалежності, Україно!

Також до Дня Незалежності України Макс Барських презентував нову пісню Україна. Вона є мрією, де наша країна обов’язково переможе, а українці стануть однією великою родиною.

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