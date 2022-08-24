Співак Макс Барських випустила пісню за назвою Україна до Дня Незалежності. Артист зробив подарунок своїм шанувальникам у знаковий для нашої країни день.

Це вже четверта пісня українською від артиста з моменту повномасштабного вторгнення.

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– Усі ці пів року війни я ставлюся до музики, як до чогось, що відбувається не зі мною, до чогось із минулого життя. Поки я не знайшов себе нового і не до кінця розумію, що буде завтра. Але я впевнений, що багатьом музика допомагає, зцілює рани, – заявив Максим.

Артист додав, що пісня є мрією, і він вірить у нашу перемогу, коли країна стане однією незламною родиною.

Користувачі мережі оцінили приємний сюрприз Барських:

Макс! Вітаю із прем’єрою! Давно чекали від тебе нову пісню!

За душу бере, спасибі Максе! З Днем Незалежності, моя люба Україно!

Дякую, Максе, за ще одну пісню, яка дарує надію! Ми одна справжня родина! Так, так і так буде!

Яка гарна музика. Який гарний чуттєвий голос!

Сам Максим не поспішає з’являтися на публіці – вперше з початку війни Барських виступив на сцені лише у липні. Це сталося у столичному метро. Барських зізнався, що йому було дуже важливо побачити хоч на мить усмішки людей.