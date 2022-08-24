Певица Злата Огневич выпустила новую песню ко Дню Независимости Украины под названием Лелека. Чуткая песня не оставит никого равнодушным — к песне также создали клип, где Злата и телеведущий Даниэль Салем сыграли влюбленных.

Новая композиция певицы расскажет всему миру об Украине и ее людях, которые являются несокрушимыми и независимыми, даже в условиях войны. Аист также выбран не случайно — птица имеет свой символизм и приносит счастье в дома украинцев.

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— Аист — как символ воли, свободы, силы духа, независимости и несокрушимости украинского народа. Невидимая нить, объединяющая и оберегающая. Наш символ победы. Песня — это история одной украинской семьи. Я уверена, она коснется струн души каждого. Она близка и понятна, потому что об Украине, — прокомментировала выход песни Огневич.

Новое творчество певицы ко Дню Независимости Украины поразило пользователей до глубины души:

Очень проницательная композиция, раскрывающая чистое сердце и завораживающий вокал Златы! Спасибо за магию музыки.

Невероятная песня — очень трогательно, клип прекрасен и отражает всю боль наших людей.

Спасибо! Очень ждала эту песню! Очень красивая, одна из самых любимых, и клип получился очень трогательным.

Чувственная Злата, наша украиночка! С Днем Независимости, Украина!

Также ко Дню Независимости Украины Макс Барских представил новую песню Украина. Она является мечтой, в которой наша страна обязательно победит, а украинцы станут одной большой семьей.