Дирекція Венеціанського фестивалю анонсувала список фільмів, що беруть участь у 79-му міжнародному заході – він проходитиме з 31 серпня по 10 вересня на острові Лідо. Цього року буде одразу кілька картин від українських режисерів.

Наприклад, до категорії документальних фільмів потрапила картина Зима у вогні: Боротьба України за свободу Євгена Афініївського, яка розповість історію про події зими 2013-2014 року в Україні. Щоправда, роботу покажуть поза конкурсом.

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Також у список фільмів потрапила картина Люксембург, Люксембург Антоніо Лукіча. Сюжет фільму присвячений стосункам двох братів, а фільм показує 90-ті роки. Це буде прем’єра роботи українського режисера – вона потрапила до конкурсної програми Горизонти.

Серед повнометражних та високооплачуваних фільмів у списку можна знайти й фільм Сергія Лозниці Процес.

Серед іноземних картин особливу увагу приковує фільм Білий шум режисера Ноа Баумбаха за підтримки Netflix. Саме цей фільм відкриє фестиваль 31 серпня.

Серед інших великобюджетних фільмів буде психологічний трилер Warner Bros. Не хвилюйся, сонечко, режисера Олівії Вайлд.

І поки один із головних кінофестивалів року ще не розпочався, кіноманів дражнять майбутніми фільмами, які мають з’явитися у кінотеатрах. Наприклад, цими днями показали трейлер фільму Джон Вік 4, який частково розкрив сюжет довгоочікуваної картини. Традиційно, найманий вбивця намагатиметься залишитися живим у протистоянні своїх колег та ворогів.