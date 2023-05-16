Кінокомпанія Universal Pictures випустила фінальний трейлер Форсажу-10 напередодні виходу блокбастера. Картина нехай і не покладе кінець історії Торетто, але його сім’я зіткнеться з одним із найсильніших лиходіїв.

Традиційно, у 4-хвилинному ролику показали все те, що зробило франшизу популярною – ефектні перегони, вибухи та запеклі бійки. У бою зіткнулися Мішель Родрігес і Шарліз Терон.

За сюжетом, Домінік і його сім’я протистоятимуть Данте – це син наркобарона Ернана Реєса, якого застрелили ще в п’ятій частині низки фільмів.

Традиційно, участь у зйомках одного з найпопулярніших блокбастерів узяли світові зірки – Він Дізель, Джейсон Момоа, Шарліз Терон, Брі Ларсон, Мішель Родрігес, Наталі Еммануель, Лудакріс, Джон Сіна і Джейсон Стейтем.

Усі вони вже знайомі фанатам історії, та їх укотре покажуть у погонях, бійках і перестрілках.

У прокаті фільм з’явиться вже цього тижня – 19 травня 2023 року.

Примітно, що це не фінальна серія Форсажу, й історія може розтягнутися аж на 12 частин – фінал планують розбити на три частини, а не на дві, як очікувалося раніше.

На початку травня показали анонс ще одного голлівудського фільму – трейлер Оппенгеймера Крістофера Нолана. Картина розповість історію творця атомної бомби, який мав зупинити війну своїм творінням.