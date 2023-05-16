Кинокомпания Universal Pictures выпустила финальный трейлер Форсажа-10 накануне выхода блокбастера. Картина пусть и не положит конец истории Торетто, но его семья столкнется с одним из самых сильных злодеев.

Традиционно, в 4-минутном ролике показали все то, что сделало франшизу популярной — эффектные гонки, взрывы и ожесточенные драки. В бою столкнулись Мишель Родригес и Шарлиз Терон.

По сюжету, Доминик и его семья будут противостоять Данте — это сын наркобарона Эрнана Рейеса, которого застрелили еще в пятой части череды фильмов.

Традиционно, участие в съемках одного из самого популярного блокбастера взяли мировые звезды — Вин Дизель, Джейсон Момоа, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лудакрис, Джон Сина и Джейсон Стейтем.

Все они уже знакомы фанатам истории, и их в очередной раз покажут в погонях, драках и перестрелках.

В прокате фильм появится уже на этой неделе — 19 мая 2023 года.

Примечательно, что это не финальная серия Форсажа, и история может растянуться аж на 12 частей — финал планируют разбить на три части, а не на две, как ожидалось ранее.

В начале мая показали анонс еще одного голливудского фильма — трейлер Оппенгеймера Кристофера Нолана. Картина расскажет историю создателя атомной бомбы, который должен был остановить войну своим творением.