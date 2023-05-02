Друг співака Олега Винника, музикант і військовослужбовець Роман Недзельський сказав, чи повернеться артист в Україну.

Каже, з Олегом спілкується і навіть кілька разів бачилися в Німеччині з питань благодійного фонду виконавця. У заручниках Винника ніхто не тримає, просто він “обмежений у засобах комунікації”.

– Можливо, Олег обмежений у засобах комунікації, оскільки він більше займався творчістю. А всі контакти, сайти, сторінки – це все йшло через менеджмент… Мені так здається, я не можу цього стверджувати. Якби в нього були якісь проблеми, він би мені сказав, – зазначив Роман у інтерв’ю Rostyslove Production.

Додає, артист продовжує писати пісні українською мовою, все з ним гаразд. Також каже, у Винника вже немає українських номерів, тільки німецькі. Старі телефони залишилися в менеджменту.

За словами Романа, Олег допомагає, щоб Україна здобула перемогу в повномасштабній війні, а не просто жила мирно.

– Олег, звичайно ж, приїде в Україну. У нього тут студія, майно, могили батьків, є родичі. Звичайно приїде. Усьому свій час. Багато зайвих розмов спровоковано не зовсім чесно і на руку, – підсумував Недзельський.

Раніше Роман Недзельський прокоментував стан здоров’я Олега Винника. Тоді він сказав, що зі співаком усе добре і голос у нього бадьорий.