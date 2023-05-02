Друг певца Олега Винника, музыкант и военнослужащий Роман Недзельский сказал, вернется ли артист в Украину.

Говорит, с Олегом общается и даже несколько раз виделись в Германии по вопросам благотворительного фонда исполнителя. В заложниках Винника никто не держит, просто он “ограничен в средствах коммуникации”.

— Возможно, Олег ограничен в средствах коммуникации, поскольку он больше занимался творчеством. А все контакты, сайты, страницы — это все шло через менеджмент… Мне так кажется, я не могу этого утверждать. Если бы у него были какие-то проблемы, он бы мне сказал, — отметил Роман в интервью Rostyslove Production.

Добавляет, артист продолжает писать песни на украинском языке, все с ним в порядке. Также говорит, у Винника уже нет украинских номеров, только немецкие. Старые телефоны остались у менеджмента.

По словам Романа, Олег помогает, чтобы Украина одержала победу в полномасштабной войне, а не просто жила мирно.

— Олег, конечно же, приедет в Украину. У него тут студия, имущество, могилы родителей, есть родственники. Конечно приедет. Всему свое время. Много лишних разговоров спровоцировано не совсем честно и на руку, — подытожил Недзельский.

Ранее Роман Недзельский прокомментировал состояние здоровья Олега Винника. Тогда он сказал, что с певцом все хорошо и голос у него бодрый.