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Усі герої на місці: у мережі з’явився тизер продовження Футурами

19 Травня 2023, 17:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Футурама

Стримінгова платформа Hulu показала перший тизер продовження мультсеріалу Футурама. Прем’єра очікується вже 24 липня, і глядачі дізнаються більше подробиць про роман головного героя і капітана команди – Фрая і Ліли.

17-секундний ролик показав кадри з найцікавіших серій, які покажуть на стримінговій платформі. Відомо, що загалом буде 10 серій, хоча на момент анонсу йшлося про 20 епізодів. У компанії не назвали причини такого рішення.

Автори шоу розповіли, що, крім подробиць роману Ліли і Фрая, покажуть і таємну історію Робота-Санти, який намагався вбити весь екіпаж Міжпланетного експреса.

Примітно, що навіть озвучка буде оригінальною – майже всі актори повернулися до своїх ролей. Продовження глядачі чекали майже 10 років.

І поки всі в очікуванні нових серій Футурами, повноцінний мультфільм за Маріо заробив $1 млрд у прокаті та встановив рекорд. Відомого водопровідника знає весь світ, і тепер він дістався до великих екранів. Картина стала десятою за рахунком серед мультиків, якій вдалося перетнути позначку в мільярд доларів. Цілком можливо, що скоро з’являться й інші гідні кіноадаптації відеоігор.

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