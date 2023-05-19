Стриминговая платформа Hulu показала первый тизер продолжения мультсериала Футурама. Премьера ожидается уже 24 июля, и зрители узнают больше подробностей о романе главного героя и капитана команды — Фрая и Лилы.

17-секундный ролик показал кадры из самых интересных серий, которые покажут на стриминговой платформе. Известно, что всего будет 10 серий, хотя на момент анонса говорилось о 20 эпизодах. В компании не назвали причины такого решения.

Авторы шоу рассказали, что, помимо подробностей романа Лилы и Фрая, покажут и тайную историю Робота-Санты, который пытался убить весь экипаж Межпланетного экспресса.

Примечательно, что даже озвучка будет оригинальной — почти все актеры вернулись к своим ролям. Продолжения зрители ждали почти 10 лет.

И пока все в ожидании новых серий Футурамы, полноценный мультфильм по Марио заработал $1 млрд в прокате и установил рекорд. Известного водопроводчика знает весь мир, и теперь он добрался до больших экранов. Картина стала десятой по счету среди мультиков, которой удалось пересечь отметку в миллиард долларов. Вполне возможно, что скоро появятся и другие достойные киноадаптации видеоигр.