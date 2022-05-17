Співачка Ольга Полякова показала подарунок, який одержала від маленької дівчинки з Маріуполя. Також артистка розповіла про депресію, від якої страждала в перші півтора місяці війни.

Виконавиця розповіла, що коли виступала в Хорватії на благодійному футбольному матчі, зустріла дівчинку із Маріуполя. Та подарувала Поляковій браслет, зроблений у кольорах прапора України, а посередині напис – Love (Любов).

– Вона майже два тижні сиділа в підвалі. Вона там зробила браслет, який одягла мені на руку і сказала, щоб я його носила. Тепер я його не знімаю і, напевно, все життя його носитиму. Слава Богу, ця дівчинка виїхала з мамою і врятувалася, – зі сльозами на очах розповіла Полякова.

Артистка зазначила, що наразі тримається через роботу. Коли в неї з’явилася можливість допомагати, знову набула внутрішнього стрижня.

– Перші півтора місяці війни мене потрібно було заспокоювати. Я не хотіла давати інтерв’ю, бо я нічого не могла дати людям. Я сама була розтоптана, без хребта. Тільки можливість працювати та допомагати сьогодні мене тримає. Сьогодні я вже маю можливість говорити людям, що все буде добре, – сказала Ольга.

Вона додала, що ніколи вже не буде колишнього життя, але буде краще. І кожен має працювати як може, бо тоді є за що вхопитися.

Раніше Оля Полякова похвалилася патріотичним вбранням. Артистка поділилася відео, на якому постала у сукні в кольорах прапора України. Воно доповнено цікавим шлейфом та золотим поясом хитромудрої форми.