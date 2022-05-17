Співачка Ольга Полякова похвалилася патріотичним вбранням. Артистка поділилася відео, на якому постала у сукні в кольорах прапора України.
На опублікованому ролику в Instagram виконавиця знялася в елегантній сукні у підлогу в синьо-жовтих тонах. Воно доповнено цікавим шлейфом і золотим поясом хитромудрої форми. На ногах у Полякової жовті туфлі-човники.
Вбрання підкреслило струнку фігуру співачки. Волосся Ольга зачесала в легкі локони, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.
– Моя нова патріотична сукня, в якій я виступала в Нюрнберзі і привезла з собою в тур США, – зазначила артистка.
Шанувальники оцінили образ виконавиці, зазначивши, що вона має приголомшливий вигляд.
- Оля, краса неймовірна.
- Клеопатра.
- Ви як грецька богиня.
- Українська богиня.
- Дуже гарна сукня!
- Олю, ви як завжди найкраща!
- Сукня для королеви.
- Як же гарно, а фігура!
- Бажаю виступити у ньому на переможному концерті в Україні!
- Українська статуя свободи.
- Ви схожі на богиню олімпу, яка допомагає та рятує людей. – Пишуть у коментарях Полякової.
Раніше Ольга Полякова розповіла, де зараз її мати. Раніше жінка проживала у РФ.
За словами артистки, її мамі вдалося виїхати із Росії. Говорить, що тепер вона буде з нею. Сама Полякова перебуває за кордоном.