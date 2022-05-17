Співачка Ольга Полякова похвалилася патріотичним вбранням. Артистка поділилася відео, на якому постала у сукні в кольорах прапора України.

На опублікованому ролику в Instagram виконавиця знялася в елегантній сукні у підлогу в синьо-жовтих тонах. Воно доповнено цікавим шлейфом і золотим поясом хитромудрої форми. На ногах у Полякової жовті туфлі-човники.

Вбрання підкреслило струнку фігуру співачки. Волосся Ольга зачесала в легкі локони, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.

– Моя нова патріотична сукня, в якій я виступала в Нюрнберзі і привезла з собою в тур США, – зазначила артистка.

Шанувальники оцінили образ виконавиці, зазначивши, що вона має приголомшливий вигляд.

Оля, краса неймовірна.

Клеопатра.

Ви як грецька богиня.

Українська богиня.

Дуже гарна сукня!

Олю, ви як завжди найкраща!

Сукня для королеви.

Як же гарно, а фігура!

Бажаю виступити у ньому на переможному концерті в Україні!

Українська статуя свободи.

Ви схожі на богиню олімпу, яка допомагає та рятує людей. – Пишуть у коментарях Полякової.

Раніше Ольга Полякова розповіла, де зараз її мати. Раніше жінка проживала у РФ.

За словами артистки, її мамі вдалося виїхати із Росії. Говорить, що тепер вона буде з нею. Сама Полякова перебуває за кордоном.