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Українська статуя свободи: Оля Полякова похвалилася патріотичним вбранням

17 Травня 2022, 10:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Українська статуя свободи: Оля Полякова похвалилася патріотичним вбранням
Джерело: Оля Полякова

Співачка Ольга Полякова похвалилася патріотичним вбранням. Артистка поділилася відео, на якому постала у сукні в кольорах прапора України.

На опублікованому ролику в Instagram виконавиця знялася в елегантній сукні у підлогу в синьо-жовтих тонах. Воно доповнено цікавим шлейфом і золотим поясом хитромудрої форми. На ногах у Полякової жовті туфлі-човники.

Вбрання підкреслило струнку фігуру співачки. Волосся Ольга зачесала в легкі локони, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.

– Моя нова патріотична сукня, в якій я виступала в Нюрнберзі і привезла з собою в тур США, – зазначила артистка.

Шанувальники оцінили образ виконавиці, зазначивши, що вона має приголомшливий вигляд.

  • Оля, краса неймовірна.
  • Клеопатра.
  • Ви як грецька богиня.
  • Українська богиня.
  • Дуже гарна сукня!
  • Олю, ви як завжди найкраща!
  • Сукня для королеви.
  • Як же гарно, а фігура!
  • Бажаю виступити у ньому на переможному концерті в Україні!
  • Українська статуя свободи.
  • Ви схожі на богиню олімпу, яка допомагає та рятує людей. – Пишуть у коментарях Полякової.

Раніше Ольга Полякова розповіла, де зараз її мати. Раніше жінка проживала у РФ.

За словами артистки, її мамі вдалося виїхати із Росії. Говорить, що тепер вона буде з нею. Сама Полякова перебуває за кордоном.

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